"ПСЖ" выкупит трансфер Гонсалу Гедиша за 30 млн

24 января 2017 18:08

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" находится очень близко к тому, чтобы завершить трансфер нападающего сборной Португалии Гонсалу Гедиша, выступающего в составе лиссабонской команды "Бенфика".Сообщается о том, что "парижанам" удалось договориться по поводу покупки 20-летнего футболиста "орлов" за 30 миллионов евро, при этом отмечается, что "ПСЖ" выиграл в этом вопросе конкуренцию у английского клуба "Манчестер Юнайтед", который по информации зарубежных СМИ, также интересовался Гедишем. Сообщается, что Гонсалу подпишет контракт с "ПСЖ" после того, как пройдет углубленное медицинское обследование в ближайшее время.Поделиться: