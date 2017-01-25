Коутиньо собирается продлить контракт с "Ливерпулем"

24 января 2017 18:01

Атакующий полузащитник и один из лидеров английского футбольного клуба "Ливерпуль" Филиппе Коутиньо готов подписать со своей командой новое соглашение, которое скорее всего будет на улучшенных условиях.Так по данным британских спортивных газет, 24-летний футболист сборной Бразилии может подписать новый долгосрочный контракт с "мерсисайдцами", несмотря на то, что к нему есть интерес сразу от нескольких больших европейских клубов, среди которых называются испанская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что в новом соглашении Коутиньо может не быть пункта, по которому можно будет выкупить на него права другой командой.Поделиться: