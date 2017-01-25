"Барселона" ведет переговоры по контракту Лионеля Месси

24 января 2017 17:36

Руководство испанской команды "Барселона" ведет переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси по поводу продления его контракта, который на текущий момент рассчитан до лета 2018 года.Как отмечается представителями "сине-гранатовых", переговоры с 29-летним футболистом сборной Аргентины проходят успешно, и ни у кого не вызывает сомнений то, что Месси подпишет с "Барселоной" новый контракт в ближайшее время.Отметим то, что на данный момент Лионель Месси забил уже 15 голов в 16 сыгранных матчах в чемпионате Испании в составе "Барселоны", за которую выступает всю свою профессиональную карьеру игрока.Поделиться: