Арда Туран хочет остаться в "Барселоне"

23 января 2017 19:29

Полузащитник сборной Турции Арда Туран не собирается уходить из испанской команды "Барселона", надеясь на то, что с ним будет подписан новый контракт, несмотря на то, что футболистом интересуется несколько клубов.Несмотря на то, что 29-летний игрок принял участие всего в десяти матчах чемпионата Испании в этом сезоне, он не имеет желания менять команду, и более того, рассчитывает провести в стане "сине-гранатовых" еще несколько сезонов.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Арда Тураном интересуется несколько китайских футбольных клубов, которые готовы предложить ему хорошие финансовые условия.Поделиться: