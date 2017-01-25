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Арда Туран хочет остаться в "Барселоне"

23 января 2017 19:29
Полузащитник сборной Турции Арда Туран не собирается уходить из испанской команды "Барселона", надеясь на то, что с ним будет подписан новый контракт, несмотря на то, что футболистом интересуется несколько клубов.
Арда Туран хочет остаться в "Барселоне"

Несмотря на то, что 29-летний игрок принял участие всего в десяти матчах чемпионата Испании в этом сезоне, он не имеет желания менять команду, и более того, рассчитывает провести в стане "сине-гранатовых" еще несколько сезонов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Арда Тураном интересуется несколько китайских футбольных клубов, которые готовы предложить ему хорошие финансовые условия.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Барселона
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