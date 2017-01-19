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"Ювентус" присматривается к Эмре Джану из "Ливерпуля"

21 января 2017 21:56
Чемпион Италии по футболу туринский клуб "Ювентус" присматривается к молодому полузащитнику сборной Германии Эмре Джану, который в этом сезоне защищает цвета английской команды "Ливерпуль".
"Ювентус" присматривается к Эмре Джану из "Ливерпуля"

"Старая синьора" ищет сильного футболиста в линию полузащиты, рассматривая несколько вариантов, среди которых по сообщениям итальянской прессы присутствует 23-летний игрок "мерсисайдцев". Отмечается, что скауты туринского клуба уже в течение нескольких недель просматривают матчи "Ливерпуля" с участием Эмре Джана, чтобы лучше ознакомиться с его игровыми возможностями на поле.

На данный момент Эмре Джан сыграл в 16 матчах чемпионата Англии, забил три гола.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Ювентус, Трансферы Ливерпуль
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