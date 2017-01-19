"Барселона" интересуется Сидибе из "Монако"

21 января 2017 21:50

Испанская команда "Барселона" заинтересовалась молодым защитником сборной Франции Джибрилем Сидибе, который в этом сезоне защищает цвета представителя французской Лиги 1 команды "Монако".По данным зарубежной спортивной прессы, тренерский штаб !сине-гранатовых" во главе с Луисом Энрике находятся в поиске сильных футболистов в линию обороны "Барселоны". В связи с чем, скауты испанского гранда обратили свое внимание ан 24-летнего игрока "монегасков", рассматривая его в качестве возможного новичка "каталонцев" в будущем. Отмечается, что скорее всего вопрос подписания Сидибе будет рассматриваться "Барселоной" во время следующего летнего трансферного окна.Поделиться: