"Милан" - "Наполи", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 января 2017 21:34

В итальянской Серии А состоится главный матч 21-го тура, в котором сыграют футбольные клубы "Милан" и "Наполи", прямая онлайн видео трансляция этой интересной встречи начнется в 22:45 (московское время).Прогноз. На данный момент соперники располагаются совсем рядом в турнирной таблице, и имеют одинаковые шансы на успех в сегодняшней встречи. Тем не менее, есть вероятность того, что домашний стадион позволит "россонери" обыграть "неаполитанцев" с минимальным преимуществом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Италии "Милан" - "Наполи" состоится на канале "Матч! Футбол 2" и на портале gooool.org, ее начало запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: