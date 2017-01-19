"Интер" и "МЮ" интересуются Хамесом Родригесом из "Реала Мадрид"

21 января 2017 17:06

Два больших европейских футбольных клуба итальянский "Интер" и английский "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в подписании лидера сборной Колумбии атакующего полузащитника Хамеса Родригеса из мадридского "Реала".Сообщается о том, что "манкунианцы" давно присматриваются к 25-летнему игроку "королевского клуба", рассматривая возможность его трансфера. Но как стало известно не так давно, "нерадзури" также заинтересовались Хамесом, и готовы составить "МЮ" конкуренцию в борьбе за его подписание. Трансфер Хамеса Родригеса оценивается примерно в 80 миллионов евро, именно столько придется заплатить потенциальному покупателю за молодого колумбийского игрока "Реала".Поделиться: