"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

21 января 2017 16:46

В 22-м туре английской Премьер-лиги сезона 2016/2017 футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против команды "Сток Сити", прямая онлайн видео трансляция игры начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. Команда Жозе Моуринью находится на подъеме в хорошей форме, регулярно набирая очки в чемпионате Англии. Скорее всего сегодня "манкунианцы" снова выиграют и наберут очередные три очка, которые необходимы для продолжения борьбу за титул.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало ее состоится в 18:00 по московскому времени.Поделиться: