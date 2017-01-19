"Фрайбург" - "Бавария", прогноз, прямая онлайн трансляция

20 января 2017 19:26

В семнадцатом туре чемпионата Германии команда "Фрайбург" примет на своем поле лидера Бундеслиги клуба "Бавария Мюнхен", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:30 (московское время).Прогноз. Мюнхенская команда очень уверенно выглядит на данном этапе сезона, и уверенно возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, и сегодня подопечные итальянского тренера Карло Анчелотти являются явными фаворитами и скорее всего смогут обыграть сегодняшнего соперника в лице "Фрайбурга".Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Германии "Фрайбург" - "Бавария Мюнхен" будет доступна на общедоступном спортивном канале "Матч ТВ", начало ее состоится в 22:30 по московскому времени.Поделиться: