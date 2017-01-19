Куртуа заинтересован в трансфере из "Челси" в "Реал Мадрид"

20 января 2017 18:33

Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заинтересован в том, чтобы перейти из английской команды "Челси" в испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", который рассматривает вариант его подписания.По информации зарубежных источников, 24-летний страж ворот "аристократов" имеет желание перебраться в стан испанского гранда во время летнего трансферного окна, по окончании текущего сезона.Напомним о том, что именно выступая на правах аренды за испанскую команду "Атлетико Мадрид" Тибо Куртуа стал показывать игру мирового уровня, чем и привлек к себе внимание лучших команд из Европы.Поделиться: