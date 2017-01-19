"Ливерпуль" готовит 15 млн за трансфер Джо Харта

20 января 2017 18:22

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может попробовать выкупить трансфер голкипера сборной Англии Джо Харта, который является игроком "Манчестер Сити", а выступает на правах аренды в составе итальянского "Торино".По информации британских газет, тренерский штаб "мерсисайдцев" рассматривает вариант пополнения своего состава опытным стражем ворот "горожан", при этом отмечается, что "Ливерпуль" готов предложить "Манчестер Сити" около 15 миллионов евро за Джо Харта в качестве отступных.Отметим то, что в нынешнем сезоне Джо Хорт сыграл за "Торино" на текущий момент в 18 матчах чемпионата Италии.Поделиться: