Состоялся трансфер Мемфиса Депая из "Манчестер Юнайтед" в "Лион"

20 января 2017 15:49

Официально состоялся яркий трансфер молодого нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в французскую команду "Лион", о чем было объявлено недавно.Сообщается о том, что клубам удалось договориться по поводу деталей перехода 22-летнего форварда, который уже прошел медицинское обследование в составе французской команды. В ближайшее время Депай будет официально представлен в качестве новичка "Лиона".Напомним о том, что Мемфис Депай за полтора сезона так и не смог закрепиться в составе "манкунианцев", что и подтолкнуло его к смене команды.Поделиться: