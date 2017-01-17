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"Челси" хочет подписать Морату из "Реала Мадрид"

19 января 2017 08:31
Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" рассматривает возможность подписания нападающего сборной Испании Альваро Мораты, который в этом сезоне защищает цвета мадридского "Реала".
"Челси" хочет подписать Морату из "Реала Мадрид"

По информации британских источников, главный тренер "синих" итальянец Антонио Конте рассматривает 24-летнего нападающего "королевского клуба" в качестве возможной замены бразильскому форварду "Челси" Диего Косте, с которым у наставника лондонской команды совсем недавно произошел конфликт.

В нынешнем сезоне на данный момент Альваро Мората принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счет 5 забитых голов.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Реал Мадрид
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