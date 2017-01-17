"Челси" хочет подписать Морату из "Реала Мадрид"

19 января 2017 08:31

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" рассматривает возможность подписания нападающего сборной Испании Альваро Мораты, который в этом сезоне защищает цвета мадридского "Реала".По информации британских источников, главный тренер "синих" итальянец Антонио Конте рассматривает 24-летнего нападающего "королевского клуба" в качестве возможной замены бразильскому форварду "Челси" Диего Косте, с которым у наставника лондонской команды совсем недавно произошел конфликт.В нынешнем сезоне на данный момент Альваро Мората принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых записал на свой счет 5 забитых голов.Поделиться: