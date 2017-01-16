"Манчестер Юнайтед" снова отклонил предложение по трансферу Депая

17 января 2017 14:47

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" снова отклонил предложение французского футбольного клуба "Лион" по трансферу молодого нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая.Сообщается о том, что французский клуб сделал новое предложение "манкунианцам" в размере 13 миллионов фунтов стерлингов, но снова получили от "манкунианцев" отказ, так как рассчитывают выручить на продаже 22-летнего форварда не менее 17 миллионов фунтов стерлингов, плюс дополнительные бонусы.Напомним, что Депай практически не играет в этом сезоне за "Манчестер Юнайтед", который готов с ним расстаться уже в нынешнем январе, пока открыто трансферное окно.Поделиться: