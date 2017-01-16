"Барселона" и "Атлетико" интересуются Диего Костой из "Челси"

17 января 2017 14:25

Два больших испанских футбольных клуба "Барселона" и "Атлетико Мадрид" заинтересованы в нападающем сборной Испании Диего Косте, который на данный момент является игроком английской команды "Челси".Сообщается о том, что "сине-гранатовые" и "матрасники" следят за ситуацией 28-летнего форварда в стане "синих", и рассматривают варианты его подписания во время следующего летнего трансферного окна.Напомним о том, что недавно случилась ссора между Костой и главным тренером "Челси" итальянским наставником Антонио Конте, из-за чего нападающий пропустил предыдущий матч своей команды в чемпионате Англии, в котором "аристократы" выиграли.Поделиться: