Состоялся трансфер Самедова из "Локомотива" в "Спартак"

16 января 2017 12:53

Состоялся трансфер атакующего полузащитника сборной России Александра Самедова из московского футбольного клуба "Локомотив" в московский клуб "Спартак", о чем официально объявлено представителями "красно-белых".Сообщается о том, что 32-летний футболист уже подставил подписать под соглашение с московским "Спартаком", которое вступает в силу 18 января. Стоит отметить то, что Самедов является воспитанником футбольной академии "красно-белых", и свою профессиональную карьеру он начинал именно в "Спартаке", после выступал за футбольный клуб "Москва" и московскую команду "Динамо". В сборную России Александр Самедов стал призываться с 2011 года.Поделиться: