В "Арсенале" намерены продлить контракт с Венгером

16 января 2017 12:38

Руководство английского футбольного клуба "Арсенал" намерено в течение ближайших месяцев решить вопрос с продлением контракта со своим многолетним главным тренером французским специалистом Арсеном Венгером.По сообщениям британских спортивных газет, в стане "канониров" собираются подписать в Венгером новое соглашение в марте этого года, дабы до лета постараться переподписать контракты со своими лидерами, немецким атакующим полузащитником Месутом Озилом и чилийским нападающим Алексисом Санчесом.Отметим, что на данный момент "Арсенал" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первого места на восемь очков.Поделиться: