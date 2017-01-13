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"Манчестер Юнайтед" интересуется Матичем из "Челси"

16 января 2017 12:01
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании опытного полузащитника сборной Сербии Неманьи Матича, выступающего в составе лондонской команды "Челси".
"Манчестер Юнайтед" интересуется Матичем из "Челси"

Как пишут британские газеты, главный тренер "манкунианцев" португалец Жозе Моуринью хочет видеть 28-летнего серба в составе своего нынешнего клуба, и надеется на то, что "МЮ" удастся договориться по трансферу Матича с "Челси".

Отметим, что "особенный" очень хорошо знаком с возможностями Неманьи Матича, так как работал с ним в "Челси" несколько сезонов, и именно при Моуринью сербский футболист вернулся в стан "синих" из "Бенфики".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Челси
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