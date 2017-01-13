Диего Коста не уйдет из "Челси" до конца сезона

16 января 2017 11:55

Бразильский нападающий сборной Испании Диего Коста не уйдет из английского футбольного клуба "Челси" до конца текущего сезона, не смотря на ссору с главным тренером "аристократов" Антонио Конте.Недавно стало известно о том, что у 28-летнего форварда случился конфликт с наставником "Челси", из-за чего Коста пропустил прошедший матч чемпионата Англии. При этом многие полагали то, что в такой ситуации Диего согласится на очень выгодное предложение из Китая, и уйдет из лондонской команды. Тем не менее, британские СМИ пишут о том, что Диего Коста останется в "Челси" до конца текущего сезона, и даже готов помириться с Антонио Конте.Поделиться: