"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", прогноз, прямая онлайн трансляция

15 января 2017 16:54

В 21-м туре чемпионата Англии 2016/2017 состоится сегодня главный матч, в котором сыграют команды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 19:00 (московское время).Прогноз. На текущий момент очень сложно определить явного фаворита в этом противостоянии, но тем не менее, в пользу "манкунианцев" говорит победная серия из шести матчей подряд, и статус своего поля, вероятно команда Жозе Моуринью сегодня выиграет.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" будет показана на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ", начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.Поделиться: