"Барселона" - "Лас-Пальмас", прогноз, прямая онлайн трансляция

14 января 2017 16:25

Один из лидеров испанского чемпионата футбольный клуб "Барселона" сыграет сегодня в рамках восемнадцатого тура на своем поле против команды "Лас-Пальмас", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 18:15 (время московское).Прогноз. Тут не надо быть специалистом в футболе, чтобы понять, что хозяева поля явные фавориты в этом матче, и что скорее всего "Барселона" обыграет "Лас-Пальмас" с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Барселона" - "Лас-Пальмас" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.Поделиться: