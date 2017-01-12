"Суонси Сити" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

14 января 2017 16:07

В 21-м туре чемпионата Англии лондонский футбольный клуб "Арсенал" сыграет на выезде против команды "Суонси Сити", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 18:00 (московское время).Прогноз. "Канониры" являются явными фаворитами в этом противостоянии с одним из аутсайдеров английской Премьер-лиги этого сезона. "Лебеди" очень неудачно выступают на данный момент, и скорее всего у "Арсенала" не возникнет проблем с тем, чтобы заработать сегодня три очка.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Суонси Сити" - "Арсенал" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: