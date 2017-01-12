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"Ювентус" интересуется Эмре Джаном из "Ливерпуля"

13 января 2017 21:10
Лидер и действующий чемпион Италии футбольный клуб "Ювентус" заинтересовался молодым полузащитником сборной Германии Эмре Джаном, который защищает цвета английской команды "Ливерпуль".
"Ювентус" интересуется Эмре Джаном из "Ливерпуля"

Согласно недавней информации в английской прессе, тренерский штаб "старой синьоры" рассматривает 23-летнего игрока "мерсисайдцев" в качестве возможного усиления своей центральной линии. Отмечается то, что Эмре может быть недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в команде Юргена Клоппа, что может заставить его задуматься о смене места работы.

Отметим, что нынешний контракт Эмре джана с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2018 года.
Категория: Трансферы Италия, Трансферы Ювентус, Трансферы Ливерпуль
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