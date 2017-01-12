"Ювентус" интересуется Эмре Джаном из "Ливерпуля"

13 января 2017 21:10

Лидер и действующий чемпион Италии футбольный клуб "Ювентус" заинтересовался молодым полузащитником сборной Германии Эмре Джаном, который защищает цвета английской команды "Ливерпуль".Согласно недавней информации в английской прессе, тренерский штаб "старой синьоры" рассматривает 23-летнего игрока "мерсисайдцев" в качестве возможного усиления своей центральной линии. Отмечается то, что Эмре может быть недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в команде Юргена Клоппа, что может заставить его задуматься о смене места работы.Отметим, что нынешний контракт Эмре джана с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2018 года.Поделиться: