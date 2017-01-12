"Арсенал", "Ливерпуль" и "МЮ" заинтересованы в Тьемуэ Бакайоко из "Монако"

13 января 2017 21:02

Сразу три английских футбольных клуба "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересовались молодым полузащитником французского футбольного клуба "Монако" Тьемуэ Бакайоко.Сообщается о том, что три представителя английской Премьер-лиги рассматривают возможность трансфера 22-летнего игрока "монегасков" во время января. При этом отмечается то, что сумма, которую потенциальному покупателю придется заплатить за Тьемуэ Бакайоко в качестве компенсации, может составить около 40 миллионов евро, именно столько по информации различных источников, хочет выручить "Монако" на продаже молодого футболиста.Ранее сообщалось о том, что лондонский "Челси" также интересовался Бакайоко летом.Поделиться: