"Манчестер Юнайтед" не согласился на трансфер Депая в "Лион"

13 января 2017 12:58

В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" ответили отказом на предложение по трансферу нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, которое поступило от французской команды "Лион".Как сообщают английские спортивные газеты, французская команда сделал "манкунианцам" предложение по подписанию 22-летнего нападающего, но получила на него отказ, так как "МЮ", что то в нем не устроило, что именно не сообщается.Напомним, что ранее была информация о том, что в стане "Манчестер Юнайтед" были не против того, что продать Мемфиса Депая, которому пока не удается проявить себя в составе английского клуба.Поделиться: