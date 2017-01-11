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"Манчестер Юнайтед" не согласился на трансфер Депая в "Лион"

13 января 2017 12:58
В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" ответили отказом на предложение по трансферу нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, которое поступило от французской команды "Лион".
"Манчестер Юнайтед" не согласился на трансфер Депая в "Лион"

Как сообщают английские спортивные газеты, французская команда сделал "манкунианцам" предложение по подписанию 22-летнего нападающего, но получила на него отказ, так как "МЮ", что то в нем не устроило, что именно не сообщается.

Напомним, что ранее была информация о том, что в стане "Манчестер Юнайтед" были не против того, что продать Мемфиса Депая, которому пока не удается проявить себя в составе английского клуба.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Лион
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