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Трансфер Гибсона может стоить "Челси" около 30 млн

12 января 2017 23:50
Лондонский футбольный клуб "Челси" может выкупить уже в январе трансфер молодого защитника команды "Мидлсбро" Бена Гибсона, при этом "аристократам" придется выложить значительную сумму.
Трансфер Гибсона может стоить "Челси" около 30 млн

По недавней информации английских спортивных газет, "синие" могут договориться с "Мидлсбро" по поводу покупки 23-летнего футболиста в том случае, если "Челси" предложит за его трансфер в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов, именно столько хочет выручить нынешний клуб молодого игрока за его продажу.

Напомним, что "Челси" Гибсон рассматривается в качестве замены Джону Терри, который летом уходит из лондонской команды.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Мидлсбро
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