Трансфер Гибсона может стоить "Челси" около 30 млн

12 января 2017 23:50

Лондонский футбольный клуб "Челси" может выкупить уже в январе трансфер молодого защитника команды "Мидлсбро" Бена Гибсона, при этом "аристократам" придется выложить значительную сумму.По недавней информации английских спортивных газет, "синие" могут договориться с "Мидлсбро" по поводу покупки 23-летнего футболиста в том случае, если "Челси" предложит за его трансфер в качестве отступных около 30 миллионов фунтов стерлингов, именно столько хочет выручить нынешний клуб молодого игрока за его продажу.Напомним, что "Челси" Гибсон рассматривается в качестве замены Джону Терри, который летом уходит из лондонской команды.Поделиться: