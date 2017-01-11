"Милан" - "Торино", прогноз, прямая онлайн видео трансляция

12 января 2017 22:10

Сегодня в 1/8 финала Кубка Италии по футболу команда "Милан" сыграет на своем поле против команды "Торино", прямая онлайн видео трансляция этой очень интересной встречи начнется в 23:00 по московскому времени.Прогноз. В этом сезоне "россонери" начинают возвращаться на свой прежний уровень, который позволял им выигрывать различные трофеи. Сегодня есть вероятность того, что миланский клуб обыграет гостей с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Италии "Милан" - "Торино" будет доступна на спортивном канале Eurosport и портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.Поделиться: