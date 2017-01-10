"Челси" интересуется Хакан Чалханоглу из "Байреа"

11 января 2017 22:46

Английский футбольный клуб из Лондона "Челси" проявляет свою заинтересованность в молодом полузащитнике сборной Турции Хакане Чалханоглу, который выступает на данный момент в составе немецкой команды "Байер-04".По информации зарубежных спортивных источников, тренерский штаб "аристократов" во главе с итальянским наставником Антонио Конте рассматривают вариант трансфера 22-летнего игрока леверкузенской команды, в котором видят потенциальную замену бразильцу Оскару, который ушел недавно в китайский клуб.Отметим то, что за леверкузенский "Байер-04" Хакан Чалханоглу выступает с 2014 года, ранее турецкий футболист защищал цвета другой немецкой команды "Гамбург".Поделиться: