"Атлетико Мадрид" - "Лас-Пальмас", прогноз, прямая онлайн трансляция

10 января 2017 21:30

Один из лидеров испанского чемпионата мадридский футбольный клуб "Атлетико" сыграет сегодня ответный матч 1/8 финала Кубка Испании против команды "Лас-Пальмас", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:15 (московское время).Прогноз. В первой игре на выезде "матрасники" уверенно выиграли со счетом 2:0, и сегодня скорее всего они оформят путевку в 1/4 финала Кубка Короля, так как большая вероятность того, что "Атлетико" снова победит.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Атлетико Мадрид" - "Лас-Пальмас" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.Поделиться: