Мамаду Сако хочет остаться в Премьер-лиге

10 января 2017 20:56

Французский центральный защитник Мамаду Сако, хочет перейти из футбольного клуба "Ливерпуль" в другую команду, представляющую английскую Премьер-лигу, и не собирается переезжать в другую страну.Как сообщается, что Сако точно уйдет из стана "мерсисайдцев" во время текущего январского трансферного окна, но при этом отмечается, что он не хочет покидать Англию, и намерен продолжить свои выступления в Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны нескольких зарубежных клубов, например испанской команды "Севилья".В чемпионате Англии также есть клубы, которые заинтересованы в защитнике "Ливерпуля", например "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" и "Суонси Сити".Поделиться: