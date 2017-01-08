"Валенсия" и "Ливерпуль" интересуются Хесе из "ПСЖ"

10 января 2017 16:03

Два больших футбольных клуба испанская "Валенсия" и английский "Ливерпуль" заинтересовались нападающим сборной Испании Хесе Родригесом, который с нынешнего сезона выступает в составе французского "Пари Сен-Жермен".Сообщается о том, что после того, как 23-летнему форварду не удалось в полной мере проявить себя в составе "парижан", встал вопрос о его возможном уходе в другую команду уже во время январского трансферного окна. Ранее сообщалось о том, что Хесе может перейти в испанский клуб "Лас-Пальмас. Но как стало известно недавно, появились варианты с "Валенсией" и "Ливерпулем", которые также готовы попробовать подписать бывшего футболиста "Реала".Поделиться: