"ПСЖ" готовит 70 млн за трансфер Санчеса из "Арсенала"

09 января 2017 13:44

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов заплатить большие деньги за трансфер нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса, выступающего в составе английской команды "Арсенал".По информации британских средств массовой информации, руководство "парижан" готово выделить на покупку 28-летнего чилийского форварда около 70 миллионов евро, что вполне может оказаться достаточным для того, чтобы убедить лондонский клуб отпустить Санчеса в "ПСЖ".Напомним, что Алексис Санчес по информации некоторых английских газет якобы заинтересован в том, чтобы сменить команду в ближайшем будущем, и трансфер в "ПСЖ" его может заинтересовать.Поделиться: