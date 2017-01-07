Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Сити"

09 января 2017 13:29

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич может перейти в ближайшем будущем из испанской команды "Барселона" в английский футбольный клуб "Манчестер Сити", который в нем заинтересован.По информации зарубежных источников, тренерский штаб "горожан" во главе с испанским специалистом Хосепом Гвардиолой заинтересованы в 28-летнем игроке хорватской сборной, и хотели бы видеть его в составе своей команды. Отмечается то, что Иван Ракитич рассматривается в "Манчестер Сити" как потенциальная замена своему ивуарийскому полузащитнику Яя Туре, который скорее всего в следующем сезоне будет выступать уже в другом клубе.Поделиться: