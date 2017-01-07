"Интер" хочет выкупить у "Барселоны" трансфер Лионеля Месси

09 января 2017 13:20

Итальянский футбольный клуб "Интер" готовит рекордное предложение по трансферу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выступающего всю свою профессиональную карьеру в испанской команде "Барселона".Как сообщается испанскими спортивными газетами, руководство "нерадзури" готово выделить огромные деньги на покупку 29-летнего нападающего "сине-гранатовых", правда о какой сумме идет речь не указывается.Отметим, что Лионель Месси является воспитанником футбольной академии "Барселоны", за которую выступает всю свою карьеру, и с которой выиграл все возможные трофеи на клубном уровне. Контракт аргентинца с "каталонцами" рассчитан до лета 2018 года.Поделиться: