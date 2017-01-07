"Вильярреал" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

08 января 2017 21:42

Сегодня в матче 17-го тура испанской Примеры футбольный клуб "Вильярреал" сыграет на своем с действующим чемпионом командой "Барселона", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 22:45 (московское время).Прогноз. Так получилось, что оба соперника в турнирной таблице разделяет всего пять очков и две позиции. Тем не менее, "сине-гранатовые" остаются фаворитами в этом матче, и вероятно выиграют сегодня.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Вильярреал" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало этой встречи состоится в 22:45 по московскому времени.Поделиться: