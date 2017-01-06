"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Лалланой

08 января 2017 17:09

Футбольный клуб "Ливерпуль" намерен в ближайшее время решить вопрос по продлению контракта со своим полузащитником сборной Англии Адамом Лалланой, в котором заинтересованы несколько больших команд.Как сообщается британской прессой, в стане "мерсисайдцев" обеспокоены интересом к 28-летнему игроку английской сборной, и дабы не допустить его возможный трансфер, решили предложить Адаму новое соглашение на улучшенных условиях. В частности отмечается тот, что "Ливерпуль" готов увеличить заработную плату Лалланы в два раза.Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Лаллане со стороны "ПСЖ" и "Тоттенхэма".Поделиться: