"Челси" - "Питерборо Юнайтед", прогноз, прямая онлайн трансляция

08 января 2017 16:41

Сегодня в 1/32 финала английского Кубка лидер Премьер-лиги лондонский футбольный клуб "Челси" на своем поле сыграет против команды "Питерборо Юнайтед", прямая онлайн трансляция начнется в 18:00 (московское время).Прогноз. Хозяева поля выглядят явными фаворитами в этом противостоянии, так как уровень команд очень разный, учитывая финансовые возможности и лиги, в которых команды выступают. Скорее всего "Челси" выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Челси" - "Питерборо Юнайтед" будет доступна на спортивном канале "Матч! Футбол 3" и на портале gooool.org, начало этой встречи состоится в 18:00 по московскому времени.Поделиться: