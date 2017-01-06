"Зенит" интересуется Андреасом Самарисом из "Бенфики"

07 января 2017 22:41

Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересовался полузащитником сборной Греции и португальской команды "Бенфика" Андреасом Самарисом, о чем сообщается спортивными газетами из Португалии.По данным источника, "сине-бело-голубые" рассматривают 27-летнего футболиста "орлов" в качестве возможной замены бельгийскому полузащитнику Акселю Витселю, который совсем недавно перебрался из "Зенита" в китайский футбольный клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".Но как отмечается португальскими газетами, "Бенфика" скорее всего запросит немалую сумму за Самариса в качестве компенсации, которая может составить около 45 миллионов евро.Отметим, что Андреас Самарис выступает за лиссабонскую "Бенфику" с 2014 года.Поделиться: