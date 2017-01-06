"Престон Норт Энд" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 января 2017 19:00

Сегодня лондонский футбольный клуб "Арсенал" сыграет на выезде в матче 1/32 финала Кубка Англии против команды "Престон Норт Энд", прямая онлайн видео трансляция этой игры начнется в 20:30 (московское время).Прогноз. Мало кто сомневается в том, что подопечные Арсена Венгера являются фаворитами в этом противостоянии, и есть большая вероятность того, что "канониры" уверенно переиграют сегодня хозяев поля и выйдут в следующий раунд турнира.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Престон Норт Энд" - "Арсенал" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало этой встречи состоится в 20:30 по московскому времени.Поделиться: