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"Манчестер Юнайтед" - "Рединг", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 января 2017 13:54
В матче 1/32 финала Кубка Англии сегодня футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем поле против команды "Рединг", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:30 (время московское).
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг", прогноз, прямая онлайн трансляция

Прогноз. Учитывая то, в какой форме на текущий момент находятся подопечные португальского тренера Жозе Моуринью, можно сказать, что "манкунианцы" явные фавориты, и скорее всего сегодня они уверенно выиграют.

Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" - "Рединг" будет доступна на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало игры состоится в 15:30 по московскому времени.
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