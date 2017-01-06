"Реал Мадрид" - "Гранада", прогноз, прямая онлайн трансляция

07 января 2017 13:25

Мадридский "Реал" после победы на Клубном чемпионате мира возвращается в чемпионат Испании, где сегодня в 17-м туре сыграет против команды "Гранада", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 15:00 (московское время).Прогноз. "Королевский клуб" является явным фаворитом в этом противостоянии, что подтверждает их первое место в турнирной таблице, и предпоследнее место их соперников. Вероятно "Реал" выиграет с крупным счетом.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Испании "Реал Мадрид" - "Гранада" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало игры состоится в 15:00 по московскому времени.Поделиться: