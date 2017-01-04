"Арсенал" хочет подписать Белотти из "Ромы"

06 января 2017 10:39

Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" французский специалист Арсен Венгер хочет подписать нападающего сборной Италии Андреа Белотти, который в настоящий момент выступает в составе команды "Рома".Сообщается о том, что "канониры" заинтересованы в 23-летнем форварде "римлян", и готовы начать переговоры по его трансферу. При этом отмечается, что препятствием может статься завышенные требования "Ромы" по сумме компенсации, речь идет о примерно 50 миллионах фунтов стерлингов, которые по информации английских источников, "Арсенал" не хочет платить, считая, что это слишком много за молодого нападающего.Поделиться: