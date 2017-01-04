"Манчестер Юнайтед" хочет выкупить у "Ромы" трансфер Маноласа

06 января 2017 10:28

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен попробовать выкупить у итальянской команды "Рома" трансфер защитника сборной Греции Костаса Маноласа, о чем сообщается британскими источниками.Отмечается то, что "манкунианцы" готовы потратить на покупку 25-летнего футболиста "римлян" около 32 миллионов фунтов стерлингов. На Маноласа манчестерский клуб обратил свое внимание после того, как зашли в тупик переговоры по трансферу Виктора Линделефа из португальской команды "Бенфика".Отметим также то, что Костас Манолас является основным игроком в составе итальянской "Ромы", цвета которой защищает уже третий сезон подряд.Поделиться: