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"Манчестер Юнайтед" хочет выкупить у "Ромы" трансфер Маноласа

06 января 2017 10:28
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен попробовать выкупить у итальянской команды "Рома" трансфер защитника сборной Греции Костаса Маноласа, о чем сообщается британскими источниками.
"Манчестер Юнайтед" хочет выкупить у "Ромы" трансфер Маноласа

Отмечается то, что "манкунианцы" готовы потратить на покупку 25-летнего футболиста "римлян" около 32 миллионов фунтов стерлингов. На Маноласа манчестерский клуб обратил свое внимание после того, как зашли в тупик переговоры по трансферу Виктора Линделефа из португальской команды "Бенфика".

Отметим также то, что Костас Манолас является основным игроком в составе итальянской "Ромы", цвета которой защищает уже третий сезон подряд.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Юнайтед, Трансферы Рома
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