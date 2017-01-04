"Атлетик Бильбао" - "Барселона", прогноз, прямая онлайн трансляция

05 января 2017 21:23

В матче 1/8 финала Кубка Испании сегодня футбольный клуб "Атлетик Бильбао" сыграет на своем поле против команды "Барселона", прямая онлайн видео трансляция этой встречи начнется в 23:15 по московскому времени.Прогноз. Несмотря на то, что встреча для команды Луиса Энрике будет на поле соперника, их состав позволяет говорить о том, что они фавориты, и у них есть больше шансов на то, чтобы одержать сегодня победу над своим соперником.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Атлетик Бильбао" - "Барселона" будет доступна на спортивном портале gooool.org, начало игры состоится в 23:15 по московскому времени.Поделиться: