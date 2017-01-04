"Реал" готовит 90 млн за трансфер Дибалы из "Ювентуса"

05 января 2017 19:43

Лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" готов заплатить за трансфер нападающего сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалы около 90 миллионов евро.Сообщается о том, что в стане "королевского клуба" заинтересованы в 23-летнем форварде "старой синьоры", и рассматривают различные варианты его подписания во время летнего трансферного окна. При этом отмечается, что кроме внушительной денежной компенсации, мадридский "Реал" может включить в сделку по Дибале испанского нападающего Альваро Морату, который только в этом сезоне вернулся к "сливочным" как раз из "Ювентуса", где ранее выступал.Поделиться: