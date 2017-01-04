"Ницца" заинтересована в трансфере Депая из "Манчестер Юнайтед"

05 января 2017 19:34

Французский футбольный клуб "Ницца" заинтересовался возможностью совершения трансфера нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, выступающего в английском клубе "Манчестер Юнайтед".22-летний форвард не получает игровое время в составе "манкунианцев", в связи с этим у него есть желание сменить клуб уже в январе, дабы во второй половине текущего сезона регулярно выходить на поле. Как стало известно, "Ницца" готова подписать Депая на правах аренды до конца текущего сезона, при этом с правом первоначального выкупа летом за десять миллионов евро.Ранее сообщалось о том, что Депай сам попросил, чтобы его отпустили в другую команду этой зимой.Поделиться: