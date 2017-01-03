"Реал Мадрид" - "Севилья", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 января 2017 22:09

В одной восьмой финала Кубка Испании 2016/2017 сегодня состоится матч между мадридским футбольным клубом "Реал" и командой "Севилья", прямая онлайн видео трансляция начнется в 23:15 (московское время).Прогноз. Обе команды очень высокого уровня и имеют хорошие шансы на выход в следующий раунд Кубка Короля. Тем не менее, на своем поле при поддержке родных трибун, "королевский клуб" скорее всего выиграет, продолжит свою рекордную беспроигрышную серию.Прямая онлайн видео трансляция матча Кубка Испании "Реал Мадрид" - "Севилья" будет доступна на спортивном на портале gooool.org, начало игры состоится в 23:15 по московскому времени.Поделиться: