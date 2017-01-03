"Тоттенхэм Хотспур" - "Челси", прогноз, прямая онлайн трансляция

04 января 2017 22:00

В чемпионате Англии, в его двадцатом туре состоится очень интересный матч между лондонскими командами "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 23:00 (московское время).Прогноз. Выявить фаворита в этом противостоянии нельзя, так как оба соперника находятся в отличной форме, и одерживают одну победу за другой в рамках чемпионата Англии. Есть вероятность того, что сегодня соперники сыграют между собой вничью.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Тоттенхэм Хотспур" - "Челси" состоится на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало игры состоится в 23:00 по московскому времени.Поделиться: