Пепе может перейти из "Реала Мадрид" в "Хэбэй Чайна Фортун"

04 января 2017 12:55

Опытный центральный защитник сборной Португалии Пепе может перейти из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в китайскую команды "Хэбэй Чайна Фортун", которая в нем заинтересована.Сообщается о том, что представители китайской лиги заинтересованы в 33-летнего игроке обороны "королевского клуба", и хотели бы видеть его в составе своей команды. При Этом как отмечается зарубежными спортивными газетами, в китайском клубе Пепе предлагают заработную плату в размере 15 миллионов евро в год.Напомним, что у Пепе этим летом заканчивается соглашение с мадридским "Реалом", и он сможет перейти в другую команду совершенно бесплатно.Поделиться: