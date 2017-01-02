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Пепе может перейти из "Реала Мадрид" в "Хэбэй Чайна Фортун"

04 января 2017 12:55
Опытный центральный защитник сборной Португалии Пепе может перейти из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в китайскую команды "Хэбэй Чайна Фортун", которая в нем заинтересована.
Пепе может перейти из "Реала Мадрид" в "Хэбэй Чайна Фортун"

Сообщается о том, что представители китайской лиги заинтересованы в 33-летнего игроке обороны "королевского клуба", и хотели бы видеть его в составе своей команды. При Этом как отмечается зарубежными спортивными газетами, в китайском клубе Пепе предлагают заработную плату в размере 15 миллионов евро в год.

Напомним, что у Пепе этим летом заканчивается соглашение с мадридским "Реалом", и он сможет перейти в другую команду совершенно бесплатно.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид
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